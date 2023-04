In volo sull’autostrada Asti-Cuneo [VIDEO]. Domani la visita del ministro Salvini

Mancano poche ore, ormai, alla visita del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini in provincia Granda. ‘Piatto forte’ della giornata, indubbiamente, la capatina al casello ‘Alba Ovest’ della A33 – la tanto discussa autostrada ‘Asti-Cuneo’ -, in occasione dell’apertura al traffico del tronco b del lotto 2.6 che collega la tangenziale di Alba al territorio di Verduno (su cui insiste il casello stesso).



Il ministro, assieme ai vertici regionali e al governatore piemontese Alberto Cirio, si troverà a Verduno a partire dalle 10 del mattino. Si attendono da lui aggiornamenti sul via libera da parte del Ministero della Cultura alla valutazione di impatto ambientale sul progetto del troncone ancora restante - da Verduno al moncone di Cherasco -, che consentirebbe di dare all'infrastruttura l'effettiva e tanto attesa continuità, collegando finalmente i due capoluoghi di provincia.

Saranno presenti anche l'assessore ai Trasporti Marco Gabusi e il senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega), oltre all'amministratore del gruppo Astm Umberto Tosoni e all'amministratore delegato dell'Asti-Cuneo Bernardo Magrì.



I lavori sul tronco in questione sono partiti all’inizio del gennaio 2021. Permetteranno agli automobilisti di muoversi senza più dover uscire in zona Cantina Roddi per imboccare la Provinciale 7.



Qui di seguito alcune immagini – realizzate tramite drone – di questo spezzone dell’Asti-Cuneo.

GUARDA IL VIDEO