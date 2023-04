Incendio a Chiusa di Pesio, la situazione è rientrata

Si sono protratte per diverse ore anche nella giornata di domenica le operazioni per spegnere l’incendio boschivo scoppiato in località Truna di Chiusa di Pesio. Le fiamme, alimentate dal forte vento, si erano sviluppate intorno alle 12 di sabato 1° aprile in una zona alquanto impervia. È intervenuto un elicottero, oltre ai vigili del fuoco di Morozzo. A dirigere le operazioni di spegnimento il Dos di Asti.

Un altro incendio boschivo si è sviluppato a Boves, ma è stato contenuto dai vigili del fuoco.