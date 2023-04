Lutto a Barge: è morto l’ex sindaco Pier Paolo Agù

Si svolgeranno domani, lunedì 3 aprile, alle ore 10 nella parrocchia di San Giovanni Battista a Barge, i funerali di Pier Paolo Agù, mancato all’età di 79 anni. Agù è stato un amministratore comunale di lungo corso, avendo dedicato oltre 30 anni della sua vita all’impegno civico della cittadina dell’Infernotto che molto amava.

Era un esponente storico del partito socialista locale. La sua prima elezione in Comune era avvenuta nel 1975; da allora in poi era rimasto in Consiglio comunale ininterrottamente esattamente per 32 anni, fino al 2007, alternando ruoli di maggioranza a quelli di minoranza.

Dal 1988 al 1992 era stato assessore col sindaco Luciano Gontero, socialista come lui, a cui era subentrato nel settembre del ’92 quando questi aveva rassegnato le dimissioni. Aveva ricoperto questa carica per poco più di un anno fino al novembre 1993. Nei due mandati del sindaco Roberto Broardo era stato prima semplice consigliere comunale e poi assessore e vice sindaco dal 1997 al 2002.

Successivamente, ancora un consiliatura fino al 2007, anno che vide la sua definitiva uscita di scena dalla vita politico-amministrativa. Ex dipendente Enel, univa all’impegno amministrativo, altre due grandi passioni: la montagna e il calcio. L’attuale amministrazione comunale, guidata dal sindaco Ivo Beccaria, ha espresso il cordoglio della comunità alla famiglia, ricordandone il lungo e generoso servizio svolto a favore di Barge.