Sbandieratori e musici del Borgo di San Lorenzo: “Migliaia di chilometri per il nostro patrimonio”

È uno dei gruppi storici e più longevi di Alba, è formato da più di 100 persone, che vanno dagli 8 ai 55 anni con un unico obiettivo quello di condividere, divertirsi e far conoscere il patrimonio del territorio. Il 2023 è già stato ricco di impegni per gli sbandieratori e musici del Borgo di San Lorenzo, come spiega il Comitato del gruppo: “A gennaio siamo stati a Bene Vagienna per la rievocazione della Beata Paola, poi nei mesi successivi siamo stati in Francia, prima a Mentone e poi e a Nizza per il carnevale a cui hanno partecipato oltre 50.000 persone”.

Sono diverse le parole che raccontano l’essenza del gruppo: identità, rispetto, entusiasmo e integrazione. “Ci piace che i nostri giovani si integrino con i più anziani e che imparino l’importanza e la bellezza degli strumenti che hanno a disposizione, la capacità di occuparsi delle piccole cose, di fare manutenzione dei tamburi, delle trombe e dei costumi. Apprezziamo anche tutta l’energia che viene messa in campo ogni settimana e per ogni evento. L’entusiasmo dei borghi e la salvaguardia delle tradizioni devono essere un vanto per la città di Alba”, aggiungono dal Comitato.

Il programma degli appuntamenti non lascia tanto tempo libero né troppi spazi vuoti nel calendario. Ci si sta preparando già a Vinum, dal prossimo 21 aprile, ma poi ci saranno trasferte a Trofarello e Racconigi. Tra giugno e luglio il gruppo andrà anche alla rievocazione storica di Mango e poi sarà in Andalusia per un evento storico rinascimentale. Altri appuntamenti importanti saranno a Lucca per un torneo e a Castiglione Olona, in provincia di Varese. La chiusura delle attività è prevista ad agosto in Francia a Saint -Jean-Cap-Ferrat. “Viaggiamo molto in Italia e all’estero, nel 2019, per esempio, siamo stati a Pechino, Madrid e Malta, nel 2022 a Santiago de Compostela come ambasciatori italiani per la cultura e lo spettacolo. Il nostro maggior vanto, però, è quello di essere a disposizione di tutti per aiutare il territorio. Qui sta la vera linfa e la ricchezza di quello che facciamo”, conclude il Comitato.