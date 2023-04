Polonia, ancora sui danni di guerra dovuti dalla Germania (forse pure dall’Ucraina)

La Polonia torna alla carica con il tema della riparazione dei danni di guerra risalenti al secondo conflitto mondiale. La richiesta era già stata tratteggiata dall’ex primo ministro, che aveva ipotizzato la cifra di 1,3 trilioni di dollari da chiedere a Berlino. Quando i vertici polacchi tirano fuori questo tema, non risparmiano accuse e illazioni di contorno. Nel 2021 avevano suggerito che la Germania stesse di fatto usando l’Unione Europea per creare una specie di Quarto Reich. Accompagnarono la pesante accusa con poster che mostravano i politici tedeschi con svastiche e simboli nazisti sullo sfondo. Davanti al progetto del cancelliere Scholz di ingrandire le spese per la Difesa a 100 miliardi di euro, la reazione polacca è stata di domandarsi se i tedeschi volessero difendersi dalla Russia o magari dalla Polonia. Come riporta il sito Strumenti Politici , il 20 marzo il premier polacco Mateusz Morawiecki - durante una visita ufficiale in Germania - ha nuovamente accennato al tema delle riparazioni di guerra. E in Polonia si domandano perché a questo punto non chiedere i danni pure all’Ucraina. Di ragioni ve ne sarebbero molte infatti, legate alle stragi compiute durante la Seconda guerra mondiale. I polacchi mantengono viva la memoria dei massacri subiti in Volinia e in Galizia orientale ad opera del cosiddetto Esercito insurrezionale ucraino (UPA). Questa formazione, che appoggiava il Terzo Reich ed eseguiva uccisioni e devastazioni su ordine dei nazisti, era guidata da Stepan Bandera, personaggio elevato al rango di eroe nazionale nell’Ucraina odierna. Le statistiche riferiscono di 100mila polacchi massacrati, di cui un gran numero di donne e bambini. In Polonia oggi vi è stanchezza e risentimento verso il governo di Kiev, che di fatto i cittadini polacchi hanno sostenuto a loro spese durante questi mesi di conflitto.