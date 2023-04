Scommettere legalmente in Italia: tutto ciò che devi sapere per giocare sicuro

Scommettere in modo legale in Italia

Quando un utente si trova a scommettere per la prima volta online, spesso si chiede: “è legale ciò che sto facendo? Posso davvero scommettere su questo sito?”. In altre parole, si chiede se non correrà il rischio di essere in qualche modo perseguito dalla legge. Ed è legittimo, dal momento che non si più cosa sia giusto o sbagliato fare.

Ma non hai nulla da temere! Perché in questo articolo ti verrà spiegato come riconoscere un casinò legale da uno, come dire, meno propenso al gioco sicuro. Inoltre, avrai modo di comprendere come funzionano tutti i casinò online che accettano scommesse, in stile scommessedelcapo.com In questo modo, potrai concederti una sicura e sempre apprezzata sessione di betting.

La licenza

Che si tratti di un AAMS o di un non AAMS (dunque di un sito su scommesse e gambling straniero) deve necessariamente avere la licenza di una gambling authority per potersi definire legale. Per i casinò italiani, c’è il timbro dell'ADM, ma per quelli stranieri ne esistono diversi. Ad esempio, c’è la firma concessa dal Governo di Curacao (forse l’ente più famoso nel mondo del gambling) quella concessa dal Regno Unito, dall’isola di Malta e così via. L'importante è, scorrendo in basso nella home, e cliccando sulla voce “licenza" (in inglese “license") si possaa scorgere il simbolo dell’autorità o la citazione scritta alla sua concessione con annesso numero di licenza. Quest'ultimo è molto importante, dal momento che può essere controllato contattando la gambling authority tramite mail, ad esempio.

La qualità dei giochi

Attenzione: per qualità non s'intende la capacità di coinvolgimento che ha il gameplay, ma alla loro effettiva “lealtà” (vogliamo chiamarla così?) nei riguardi del giocatore. Vedi, tutti i casinò che superano i controlli dettati dagli enti a cui si rivolgono per la licenza, possiedono tutti dei giochi che tendono dalla parte del cliente. La cosa ti sorprende? Pensa che è legge!

Facciamo subito qualche menzione per capire meglio: hai mai sentito parlare dell'RTP? No? Ecco, RTP sta per Return to Player, ed è la percentuale attraverso la quale il gioco (spesso si tratta di roulette e slot) eroga le sue vincite. Nell'ordine di essere ritenuto un gioco legale, deve possedere un valore RTP uguale o superiore al 91%. Quanto più è alta la percentuale, tanto più una parte delle giocate fatte rientrerà nelle tue tasche!

Ricorda che puoi controllare l'RTP nei dettagli inerenti al gioco.

Il gioco sicuro

No, il gioco sicuro in questione è diverso dal gioco legale. Le piattaforme che si dimostrano legali, infatti, hanno sempre una sezione del loro sito dedicata al gioco sicuro, ovvero alla sponsorizzazione di un tipo di game che non deve assolutamente incidere sulla salute del player. A tale proposito, i siti di scommesse e gambling mettono a disposizione avvisi e brevi articoli sull’importanza di saper riconoscere gli eventuali primi sintomi del cosiddetto vizio del gioco, in modo da fornire all’utente tutte le attenzioni di cui necessita.

Oltretutto, sui siti stessi vengono menzionati indirizzi appositi a cui rivolgersi nel caso in cui si pensasse di aver sviluppato una certa dipendenza dal gambling, oltre a una serie di quadri sintomatici che potrebbero aiutare a comprendere meglio la situazione. Ricorda che nessun casinò vuole causare problemi ai suoi clienti! Il gioco è bello quando dura poco ed è sicuro.

Quantità di giochi

Abbiamo parlato della qualità, ma la quantità cosa c'entra? Devi sapere che più giochi sono presenti su un casinò, compresa la varietà di scommesse disponibili, più la piattaforma si dimostra legale e sicura. I games sono tutti creati da software house, le quali mai farebbero da sponsor a un virtual che non rispetta le regole e che rischia di mettere a repentaglio la sicurezza dell’utente.

I provider tengono molto alla loro immagine, come giusto che sia, e con essi, anche i bookmakers. Quando le scommesse ricoprono più sport e campionati, al contempo assumendo diverse opzioni di giocata, vuol dire che il sito è disposto a concedere più opportunità vincenti al cliente!

Ora che conosci gli aggettivi cardine di un casinò che ti faccia giocare legalmente, puoi anche trovarne uno!