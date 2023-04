A Costigliole Saluzzo le visite di 'Passeggiando tra palazzi e castelli'

La Delegazione FAI di Saluzzo mette a disposizione un sistema per la prenotazione delle visite all’evento di domenica 2 aprile “Passeggiando tra Palazzi e Castelli” a Costigliole Saluzzo.



Un’ulteriore facilitazione rivolta agli appassionati di arte per evitare code e godere a pieno di tutte le bellezze del paese in questa giornata inedita di monumenti aperti. Fino a sabato 1° aprile, infatti, si potrà scegliere on-line, a quali turni di visita partecipare (selezionando il tour, l’orario e indicando le persone presenti nel proprio gruppo), così da organizzare al meglio la ricca giornata.



L’evento, un’inedita giornata di immersione nelle bellezze storico-architettoniche del comune collinare del Saluzzese, è organizzato dalla Delegazione FAI di Saluzzo, in collaborazione con il Comune di Costigliole Saluzzo e l’associazione Attivamente.



Le visite guidate sono previste dalle 9,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 17 e la possibilità di menu convenzionati presso due locali del paese: Terzo Tempo per pranzo (0175- 230376) e Castello Rosso per l’aperitivo (335-7792412).