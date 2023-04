A San Rocco di Montaldo Roero grande edizione del "Cantè J’Euv" [VIDEO]

Tanta voglia di far festa nella tappa del Cantè J’Euv di ieri sera a San Rocco, frazione di Montaldo Roero.



Gran pienone nei 12 punti ristoro organizzati dalle Pro Loco di Sommariva Perno, Pocapaglia, Guarene, Canale, Castellinaldo, Corneliano d’Alba, Priocca, Vezza d’Alba, Montaldo Roero, dalle Acli di San Giuseppe di Sommariva e Valle Rossi e dalla OMA Roero, con gruppi di cantori spontanei e di musiche tradizionali, simbolo storico di questa festa, con le mantelline nere e il cestino di vimini per raccogliere le uova.

Il Cantè J'Euv, o "questua delle uova" è un'usanza che si svolgeva in tutto il Piemonte meridionale, quando, in primavera, gruppi di giovani passavano di casa in casa, a notte fonda, cantando e ricevendo in cambio delle uova e altri doni. Un antico rito di propiziazione primaverile, che continua ancora oggi, riproposto in chiave moderna itinerante.