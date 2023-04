Biagio Antonacci in concerto a Sampeyre

“Iris” è il titolo di una delle sue più celebri canzoni: un inno all’amore, a quella bellezza che soltanto in esso è racchiusa. Sampeyre si prepara ad un bellissimo evento. Il 30 luglio 2023 il Vallone Sant’Anna si terrà alle ore 13 il concerto di Biagio Antonacci.



Il noto cantautore sarà infatti ospite del festival musicale Suoni delle Terre del Monviso, progetto nato dalla collaborazione tra l’associazione I Polifonici del Marchesato, organizzatrice del festival Suoni dal Monviso, e il Comune di Saluzzo (con la Fondazione Amleto Bertoni), organizzatore di “Occit’amo” per tutto il territorio delle Terre del Monviso.



Per preservare l’unicità e l’incontaminata bellezza del Vallone di Sant’Anna, l’area del concerto sarà raggiungibile esclusivamente da Sampeyre (CN), lasciando l’automobile in un ampissimo parcheggio gratuito. Si potrà raggiungere a piedi, con un percorso accuratamente segnalato di circa 1h30’ – 1h40’, passando per verdi radure e paesaggi boscosi, con l’e-bike, tramite seggiovia oppure grazie ad un servizio navetta. Maggiori informazioni in merito ai servizi di seggiovia e navetta saranno disponibili nelle prossime settimane.



“Si indica la presenza di ampie zone di parcheggio gratuito nella zona adiacente la partenza della seggiovia di Sampeyre Si consiglia calzature ed abbigliamento idoneo ad un ambiente di montagna, e di munirsi di stuoia/coperta”.



TICKET

- Esclusivamente sul circuito Ticketone al link oppure nei negozi rivenditori autorizzati (On The Corner - V. Palazzo di Città, 1 Saluzzo)

- Ticket omaggio per bambini fino a 5 anni compiuti, necessaria la prenotazione compilando il seguente modulo (Compila qui entro il 28/07)

- Ticket omaggio per disabili, necessaria la prenotazione tramite mail a info@suonidalmonviso.it (entro il 28/07)