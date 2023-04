Stabat Mater: un grande successo al Sacro Cuore

Un grande successo di pubblico e una rappresentazione carica di emozione e atmosfera per il sesto appuntamento di INCONTRI D’AUTORE nella Chiesa del Sacro Cuore, in corso Nizza a Cuneo. L'appuntamento ha visto protagonista lo "STABAT MATER", musica di G. B. Pergolesi per soprano, contralto, orchestra d’archi e basso continuo in fa minore. Una chiesa gremita e un applauso finale lungo due minuti sono stati la ciliegina sulla torta.

Protagonisti Martina Malavolti soprano, Valeria Gruppi mezzosoprano, Claudia Ferrari vocerecitante, Nicola Dho e Vera Anfossi violini, Isabella Slamig viola, Laura Manca violoncello, Flavio Becchis maestro concertatore e direttore.



Nina Monaco messa in scena, Elda Giordana coordinamento artistico, Raffaele Berardo e Lorenzo Mondino luci e audio, Serena Collet “Cose così“ costumi. Con la partecipazione delle classi di canto, archi e pianoforte del Liceo Musicale Bianchi Virginio.