Saluzzo: grande partecipazione al gazebo informativo su sanità, salario minimo e industria 4.0 di 'Granda in Azione'

Nel pomeriggio di sabato 1 aprile 2023, la sezione saluzzese di Azione ha organizzato un gazebo con l'obiettivo di informare la cittadinanza sulle nuove proposte presentate dal Terzo Polo.



Tre le proposte presentate ai simpatizzanti: sanità, salario minimo e industria 4.0.

È stata un'occasione utile anche per incontrare la cittadinanza e raccogliere da essa suggerimenti per la città.



Il segretario provinciale di Azione Andrea Vassallo dichiara: "Abbiamo vissuto un bel momento di grande partecipazione. Tanti sono stati i giovani che si sono avvicinati a chiedere informazioni. Già alle scorse elezioni Azione e il Terzo polo sono stati premiati diventando il partito più votato tra i giovani. Vedere così tanti giovani appassionati ci fa capire quanto la politica abbia bisogno di energie nuove!".



Per chi volesse partecipare alle attività dei gruppi di Azione può scrivere a ufficiostampagrandainazione@gmail.com oppure iscriversi sul sito www.azione.it.