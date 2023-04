Volley A2/F: il Puma è un gladiatore ma questa Roma è troppo forte! Le giallorosse vincono 1-3 e festeggiano la promozione in A1

Niente miracolo in casa Puma! La Lpm Bam Mondovì viene superata in casa per 1-3 dalla Roma Volley, che grazie a questo risultato festeggia la promozione diretta in serie A1 con due giornate d’anticipo. Pumine battagliere soprattutto nel primo set, grazie a una super difesa e a una Clara Decortes, che nonostante le non perfette condizioni fisiche, ha fatto vedere i sorci verdi alle avversarie.

Dal secondo set in poi è venuta fuori tutto il maggiore tasso tecnico delle capitoline, solide in tutti i reparti e micidiali in attacco, soprattutto grazie ai colpi delle ex pumine Jessica Rivero ed Erblira Bici, ma anche quelli messi a segno dall’esperta Giulia Melli. Le ragazze di Solforati hanno provato ad uscire dal campo con un risultato positivo, ma contro questa Roma occorreva una prestazione perfetta, che purtroppo non c’è stata.

Complimenti alla Roma, che meritatamente ha vinto la sua 23^ partita su 24 disputate fino a questo momento. Giallorosse che festeggiano la promozione in A1, mentre le Pumine ora dovranno cercare di ottenere il massimo nelle due trasferte che restano nella Pool Promozione per cercare di conquistare un posto nei Play-off.

PRIMO SET: mani out vincente e primo punto portato a casa dalla Lpm. Break monregalese e pumine sul 4-1. La Roma recupera due lunghezze. Le padrone di casa si difendono con ordine e contrattaccano in maniera incisiva. Sul punteggio di 11-7 coach Cuccarini ferma il gioco e chiama il primo time-out dell’incontro. Si rientra in campo e le giallorosse piazzano un break di tre punti consecutivi. Erblira Bici mette a segno il punto del 12-12. Nuovo break per le Pumine, che si portano sul 16-13. La Roma non ci sta e recupera due punti. Populini si fa rispettare sotto rete e la Lpm va a condurre 20-17. Nuovo time-out chiesto da coach Cuccarini. Ace per Jessica Rivero e sul 21-20 coach Solforati chiama il time-out. La mossa sembra azzeccata, visto che al rientro in campo arriva un break per le padrone di casa. Ace di Clara Decortes e quattro set-point sul 24-20. Al secondo tentativo arriva il pallonetto felpato di una strepitosa Decortes, che fissa il punteggio sul 25-21.

SECONDO SET: si riparte all’insegna dell’equilibrio, 2-2. Break per la formazione laziale, che spinge in attacco e si porta sul 2-5. Qualche errore di troppo nelle finalizzazioni monregalesi e sul 3-8 coach Solforati chiama il time-out. Roma in pieno controllo del gioco e punteggio che inizia a farsi pesante sul 4-12. Entra in campo Alessandra Colzi. La Lpm non supera l’impasse e sul 6-15 coach Solforati chiama il secondo time-out a disposizione. Spazio anche per Marika Longobardi. Le Pumine rosicchiano qualche punto e sull’11-18 coach Cuccarini chiama il time-out per far rifiatare le sue ragazze. Le laziali riprendono a spingere e sul 13-23 si avvicinano alla conquista del set. Tre punti conquistati dalla Lpm e ancora time-out chiesto dalla panchina della Roma. Poco dopo Erblira Bici piazza la zampata vincente per il 17-25.

TERZO SET: la Roma parte forte e si porta subito sullo 0-3. Le Pumine provano a restare in scia delle avversarie. Sul 5-7 coach Cuccarini chiama il time-out. Jessica Rivero mette in campo tutta la sua potenza e spara a terra il punto dell 5-10. Time-out chiesto da coach Solforati. Nuova accelerata della formazione laziale, avanti 9-15. Due punti rosicchiati dalle Pumine. La panchina monregalese chiama il secondo time-out sul punteggio di 11-17. Break delle padrone di casa, che tentano la difficile rimonta. Time-out chiesto da Cuccarini sul 14-17. La Roma torna a +5 sul 15-20. Rivero ancora a segno. Sul 18-24 arrivano sei set-ball per le ospiti. Al primo tentativo si registra l’infrazione della Lpm, che pone fine al set sul 18-25.

QUARTO SET: giallorosse sullo 0-2, ma subito riprese dalle pumine. Punteggio in equilibrio sul 3-3. Break per la Roma, che dopo l’ace di Erblira Bici va a condurre 3-6. Time-out chiesto da Solforati sul 3-7. Time-out chiesto da Cuccarini sul punteggio di 8-12. Si continua a lottare punto a punto. Le giallorosse restano avanti e sul 14-19 coach Solforati chiama il time-out. Le Pumine si aggrappano al set con gli artigli. Punteggio di 17-21. Ancora un punto rosicchiato dalle padrone di casa. Ancora un punto per la Lpm, che sul 21-23 deve recuperare due lunghezze. Giallo sventolato alla panchina laziale per le eccessive proteste. Melli toglie le castagne dal fuoco. Finale incandescente. Alla fine la stessa Melli mette a segno il punto del 23-25.

LPM BAM MONDOVI’-ROMA VOLLEY 1-3 (25-21; 17-25; 18-25; 23-25)

LPM BAM MONDOVI’: Zech, Longobardi, Populini, Giubilato, Colzi, Pizzolato, Grigolo, Riparbelli, Giroldi, Tiemi Takagui, Decortes, Bisconti. Allenatore: Matteo Bibo Solforati; 2° All. Claudio Basso

ROMA VOLLEY: Bici, Bechis, Rivero, Ciarrocchi, Ferrara, Rucli, Valoppi, De Luca Bossa, Melli, Bianchini, Rebora, Valerio. Allenatore: Giuseppe Cuccarini; 2° All. Gabriele Tortorici

ARBITRI: 1° Simone Cavicchi; 2° Roberto Russo

NOTE: Spettatori 800 circa