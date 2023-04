Sabato 25 marzo si è tenuta a Farigliano la 66 Assemblea AVIS Provinciale Cuneo, nell'occasione sono stati assegnati gli Oscar della generosità, un premio annuale per i volontari Avisini che si sono distinti per il loro impegno, a Domenico Gullino, Teresio Calandri, Giovanni Pautasso e Bruno Robbione, donatore dell'Avis di Borgo san Dalmazzo dal 1971con il traguardo di 75 donazioni e premiato con distintivo in oro con fronde. Ha ricopertola carica di consigliere,amministratore, Vice Presidente e attualmente Presidente Onorario.



Con la sua generosità e disponibilità ha sempre partecipato a tutte le iniziative e attività della sezione,impegnandosi sopratutto presso le scuole per divulgare l'importanza del dono del sangue. E' volontario presso il gruppo AIB,Protezione Civile e la Parrocchia di Gesù Lavoratore.