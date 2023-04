Calcio Serie D: doppio Pavesi e Bongiovanni, il Bra batte in rimonta il Casale

Un Bra sottotono nel primo tempo e decisamente più brillante nella ripresa supera per 3-1 il Casale nella 33^di campionato. Ospiti in vantaggio con Kemayou al 44', rimontati dai giallorossi con una doppietta di Pavesi nella seconda frazione di gioco. Ad un quarto d'ora dal termine cartellino rosso per lo stesso Pavesi e per Bouhcbika (reciproche scorrettezze) con le due squadre che chiudono in dieci contro dieci. Nel recupero in gol anche Bongiovanni.

LA CRONACA

Il Bra prova a partire forte con un Pautassi intraprendente, nei minuti iniziali, sull'out mancino. La prima occasione, tuttavia, è per gli ospiti. Di Battista va al tiro da posizione invitante e e sfiora il palo alla destra di Ujkaj. Dopo un quarto d'ora Pierantoni è costretto al primo cambio. L'ex Petracca, acciaccato, viene sostituito da Kemayou. Squillo giallorosso al 26'. Pavesi imbecca in area Gerbino, il cui tiro non inquadra lo specchio della porta. La squadra di Floris non brilla e va sotto allo scadere di frazione. Moreo conquista un corner con un velenoso tiro cross e sugli sviluppi dell'angolo Kemayou insacca di testa: 0-1.

Doppio cambio per Floris in avvio di ripresa. Bongiovanni e Derrick rilevano Mawete (poco brillante nel ruolo di esterno basso destro) e Marchisone (piuttosto nervoso e già ammonito). Giallorossi determinati, alla ricerca del pari. Vibranti proteste, al minuto 10, per un sospetto tocco di mano in area di De Felice, su tiro di Daqoune. Ma il gol arriva subito dopo. Pavesi (il migliore dei suoi) si avventa su un pallone vagante e senza pensarci troppo lascia partire un diagonale che beffa Dragone: 1-1. Al 66' inizia la partita di Cipollone e Zoboli ed inizia quella di Bouchbika e Baggio (altro ex). Pavesi è scatenato e firma la doppietta al 67'. Controllo e girata in un fazzoletto, eludendo la marcatura avversaria, su passaggio di Derrick: 2-1. La partita perfetta di Pavesi si rovina ad un quarto d'ora dal termine. L'arbitro, avvertito dal guardialinee, ravvisa un paio di colpi proibiti tra il numero 10 e Bouchbika ed opta per la duplice espulsione. Il Casale prova ad acciuffare il pari ma senza esito. Anzi, il Bra trova il tris con Bongiovanni in contropiede e torna alla vittoria, conquistando 3 punti che ne rafforzano il quarto posto in classifica.

TABELLINO

Bra (4-3-2-1): Ujkaj, Mawete, Tos, Marchetti, Pautassi; Daqoune, Capellupo, Gerbino; Pavesi, Marchisone; Menabò. A disp: Favaro, Marisola, Quitadamo, Dall'Olio, Derrick, Bongiovanni, Gregori, Job, Bianchi. All Floris

Casale (5-3-2): Dragone, Cipollone (66' Bouchbika), De Felice, Oproiescu, Zoboli (66' Baggio), Vicini; Di Battista, Perna (73' Daidola), Moreo (60' Fossati); Ferro, Petracca (16' Kemayou). A disp: Dosio, Mazzucco, Varallo, Diakite. All Pierantoni

Gol: 44' Kemayou, 56' Pavesi, 67' Pavesi, 91' Bongiovanni

Ammoniti: Perna, Moreo, Marchisone, De Felice, Floris, Capellupo

Espulsi: Pavesi e Bouchbika per reciproche scorrettezze

Arbitro: Arianna Bazzo di Bolzano, assistenti Gianpaolo Giannone di Arco Riva e Ion Rusu di Trento