Alba, inaugurata l’esposizione collettiva “Percorsi di vita nel colore”

Ci eravamo lasciati con il pittore Franco Gotta in mostra a Bra, nelle sale nobili di Palazzo Mathis, ricordate? Ora la storia continua ad Alba con “Percorsi di vita nel colore”, una rassegna artistica che vede il pittore braidese ancora protagonista questa volta con Francesca Semeraro ed il compianto Carlo Sismonda.



Il vernissage è stato venerdì 31 marzo nel prestigioso Museo civico “F. Eusebio”. Oltre agli artisti, sono intervenuti Carlotta Boffa, Assessore alla Cultura del Comune di Alba e lo scrittore, nonché ambasciatore del Caffè Letterario di Bra, Mauro Rivetti, che ha presentato l’evento insieme ad Elena Alessandria.



A dare il benvenuto al pubblico, che tra le fila annoverava anche il sindaco di Bra, Gianni Fogliato, le poesie di Francesco Marchino e le musiche a cura dell’Istituto civico Musicale “Lodovico Rocca”, con Luca Benvegnù, alla chitarra e Sara Cortese al pianoforte.

Cosa aspettarci dunque da questo nuovo appuntamento? Un triplete di emozioni a colori, tra passato, presente e futuro, come spiega lo stesso Gotta: «Ho conosciuto Carlo Sismonda nel 1979 quando avevo 29 anni e Francesca Semeraro doveva ancora nascere. Per anni ho frequentato il suo studio. Pur non avendolo mai visto dipingere, la forza dei suoi colori mi è entrata nel sangue ed osservando le sue tele ho tratto grande aiuto nel mio percorso artistico. Oggi Sismonda non c’è più, io ho 70 anni e Francesca Semeraro è una giovane e promettente artista e il futuro è suo».



La mostra è visitabile gratuitamente fino al 16 aprile presso il Coro della Maddalena (via Vittorio Emanuele II, 19) nei seguenti orari: venerdì 14-18; sabato 10/19; domenica 10.30-19. Segnate in agenda.