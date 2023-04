Borgo San Dalmazzo: gli studenti delle medie alla scoperta dell'AVIS

Nella mattinata di martedì 28 marzo gli studenti delle classi medie di Borgo San Dalmazzo hanno visitato alcune delle grandi e piccole realtà del paese come percorso di educazione alla cittadinanza. Anche quest’anno l’Associazione Volontari Italiani Sangue ha aderito con grande entusiasmo alla proposta dell’open day, organizzando per le classi terze una visita all’interno di Villa Durandy, attuale sede dell’associazione.



I ragazzi hanno avuto modo di conoscere la storia della sede e dell’AVIS, attraverso la testimonianza di alcuni membri del direttivo: Piero Morano, ex presidente, Renzo Fronti, attuale presidente, Bruno Robbione, presidente Onorario e, infine, Alice Coloretti, membro del gruppo giovani, che hanno raccontato cosa significa donare e perché è importante portare questo messaggio a tutti.



La mattinata è stata un successo e, come AVIS, speriamo che in un futuro non troppo lontano, anche questi ragazzi possano diventare testimoni della donazione.