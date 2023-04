Volley A2M. Giù il sipario sulla stagione: Cuneo si congeda dal campionato battendo Reggio Emilia 3-0 (VIDEO)

Chiusa la stagione di Cuneo: per molti giocatori della rosa il futuro in maglia biancoblu è incerto (Foto: Margherita Leone)

Giù il sipario. La stagione della Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo si chiude con la vittoria per 3-0 (27-25/25-18/26-24) su Reggio Emilia, una piccola "vendetta" sportiva contro la squadra che l'anno scorso cacciò in gola l'urlo della vittoria per il passaggio in Superlega.

Un successo meritato, anche e soprattutto per Francesco "Cecio" Revelli, che ha collezionato due vittorie su tre da quando è stato chiamato a sostituire Max Giaccardi sulla panchina cuneese. "La disponibilità che hanno avuto i ragazzi nei miei confronti è il più bello tra gli attestati di stima che si possono avere - le sue prime parole - e poi essere per 20 giorni alla guida di Cuneo era il mio sogno da bambino che si è realizzato".

Emozionato, ma anche amareggiato il capitano Iacopo Botto: "Tante cose non hanno funzionato in questa stagione, ci sarebbero tante cose da dire. Una cosa non è mai mancata, però, ed è l'impegno: non mi sono mai allenato tanto in vita mia". Sa che il suo futuro non sarà più a Cuneo: "Mi dispiace lasciare".

Ironico, e sportivamente bello, lo striscione con il quale i Blu Brothers hanno accolto i giocatori: "Grazie per le grandi emozioni... dell'anno scorso", recitava. Ha applaudito anche il presidente Gabriele Costamagna, che con il nuovo direttore sportivo Paolo Brugiafreddo, seduto accanto a lui a bordo campo, sta già lavorando per allestire la formazione del prossimo anno.

Ed è questa la notizia più bella in questo momento: sapere che per il volley maschile di Cuneo ci sarà un domani sicuro. Lo ha espresso molto bene in un post su Facebook, pubblicato sulla pagina personale nei giorni scorsi, l'ex capo dei tifosi cuneesi Carmelo Noto: "Quello che mi dà forza stasera è la certezza, perché è una certezza che il fallimento di una stagione (usiamo le parole giuste) è passeggero. Il prossimo anno....voi non sapete la bellezza di questa frase". Parole sagge.

IN CAMPO. Francesco Revelli manda in campo Pedron e Santangelo nella diagonale palleggiatore-opposto, schiacciatori di posto-4 capitan Botto con Parodi, al centro Codarin e Sighinolfi e libeo Bisotto. Per Reggio Emilia coach Fanuli sceglie invece Santambrogio in palleggio con l'opposto Suraci, schiacciatori ricevitori la coppia Perotto e Mariano, al centro Caciagli e Volpe con libero Torchia.

LA PARTITA

PRIMO SET. L'errore di Suraci dalla seconda linea consegna il break a Cuneo (4-2), Reggio pareggia a 5, ma un altro errore di Suraci e l'ace di Santangelo riportano i biancoblu avanti 8-5. Gli emiliani guadagnano subito un break sul fallo a rete fischiato a Pedron (10-8), poi arrivano un muro su Santangelo, l'ace e l'attacco dalla seconda linea di Suraci, un primo tempo di Volpe e la Conad passa a condurre 12-14. Revelli chiama time out, qualche scambio poi Cuneo torna in parità (17-17) grazie ad un fallo d'invasione avversario e passa a condurre 18-17 con il mani e fuori di Santangelo. Reggio Emilia arriva al set ball (23-24), ma non chiude e Cuneo ribalta la situazione con due attacchi vincenti di Santangelo: 27-25.

SECONDO SET. Si gioca punto a punto fin quando Cuneo trova il break, 11-9, con due punti consecutivi di capitan Botto, che però poi si prende un muro da Volpe e Reggio riequilibra il set, 11-11. Dal centro è Sighinolfi a ridare il doppio vantaggio alla BAM (13-11), che va sul 14-11 con un mani e fuori di Botto: time out per Fanuli. Il muro di Parodi su Mian segna il punto del 17-13, mentre nel campo di Cuneo Revelli cambia la diagonale palleggiatore opposto inserendo Esposito e Cardona. Reggio ne approfitta e si posrta a -1 (18-17) ed il coach cuneese ricompone la diagonale titolare, ma l'errore sulla pipe di Botto riequlibra le sorti sul 18-18. Cuneo riordina le idee e torna a condurre 21-18, c'è il time out reggiano, ma il primo tempo di Codarin ed il tocco di Botto cacciano la Conad all'inferno: 23-18. Ace di Parodi, che azzecca un fortunatissimo turno al servizio e Cuneo è sul set ball (24-18). Punto finale ancora di Codarin.

TERZO SET. Coach Revelli dà spazio alla panchina e parte con Esposito, Chiapello e Cardona nel sestetto, Reggio scappa 4-7, poi doppia gli avversari sul 5-10 e 6-12. Botto prende per mano i compagni e li riporta sotto 11-15 e l'ace di Cardona fa il resto, costringendo coach Fanuli al time out sul -3 cuneese (13-16). Entra anche Kopfli e segna il punto del -2 (15-17), arriva il mani e fuori di Cardona e Cuneo è ad un passo dagli avversari sul 18-19. Opera completata a muro: a segno il tandem Cardona-Esposito (19-19), poi c'è il sorpasso biancoblu (20-19) ancora siglato dal giovane opposto cuneese. Time out di coach Fanuli, si va verso il rush finale: l'errore al servizio di Perotto è il match ball per Cuneo (24-23)che chiude al secondo tentativo con il muro di Kopfli.