Medaglia di bronzo per le performer cuneesi Elena di Trani e Lisa Mozzone al mondiale Pole Art Italy

Ancora un podio per le amiche performer cuneesi Elena Di Trani e Lisa Mozzone.

Per loro terzo posto al mondiale Pole Art Italy che si è svolto sabato 1 e domenica 2 aprile al teatro Alfieri di Asti al teatro Alfieri. Si tratta della gara più importante dell'anno con più di 36 nazioni partecipanti e i grandi nomi della pole dance.

Hanno vinto in coppia portando una splendida coreografia di pole dance, nella cetegoria Elite, quella più alta.

Elena Di Trani ha 35 anni e abita a Saluzzo. È insegnante, ballerina e performer, ha lavorato per diverse compagnie e agenzie con date in tutta Italia. Nel 2016 ha preso il diploma nazionale di insegnante di pole dance di primo e secondo livello rilasciato dall’Acsi che la iscrive nell’albo italiano insegnanti. Ha partecipato a competizioni nazionali e internazionali con ottimi risultati.

Nel 2021 inoltre si diploma come ufficiale di gara di pole sport tramite la federazione internazionale POSA e come ufficiale di gara CSEN giudicando i campionati italiani POSA nel 2021, la coppa Italia Csen nel 2021 e il campionato regionale del Piemonte nel 2022.

Lisa Mozzone ha 32 anni e abita ad Alba. Lì insegna. È ballerina e performer e anche lei è iscritta all'albo nazionale istruttori di pole dance

“In primis devo fare un ringraziamento enorme al mio corpo e alla mia mente – racconta Elena Di Trani -. A causa di un problema fisico sono stati giorni difficili per me e voglio ringraziarli entrambi per aver avuto la forza di reagire in maniera positiva senza abbandonarsi allo sconforto. Il secondo grazie va a Lisa Mozzone la mia metà, per avermi accudito e rassicurato. Già perché gareggiare in coppia è soprattutto questo.. Se sbagli tu, sbaglio anche io e volersi talmente tanto bene da fregarsene di questa cosa non è di certo da tutti. Il terzo va a tutti quelli che mi hanno dimostrato affetto e sostegno in questi giorni, allievi, amici e familiari. Siete stati tanti, grazie vi voglio bene”.