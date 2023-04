Salvini all'Alstom: "Conto di dare a Savigliano un bel po' di commesse" [FOTO E VIDEO]

Dopo la visita al nuovo casello 'Alba Ovest' dell'Asti-Cuneo il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini prosegue il suo giro in terra di Granda con l'appuntamento allo stabilimento della Alstom Ferroviaria. Due i momenti principali: l'illustrazione dello stabilimento vero e proprio e l'incontro con i vertici della multinazionale francese, con la presenza dell'Amministratore Delegato Michele Viale, leader nella produzione di convogli ferroviari, che vede come tematica centrale gli investimenti e le strategie legate allo sviluppo dei treni a idrogeno parlando della prima linea di questo tipo in Valcamonica.



Salvini ha sottolineato l'importanza degli investimenti sui treni regionali, più utilizzati rispetto a quelli ad alta velocità, e soprattutto di quelli legati ai trasporti con minor impatto ambientale possibile.

Salvini ha concluso la visita incontrando i dipendenti - qualche centinaia - all'interno del 'fabbricato 58' dello stabilimento (quello in cui si effettuano collaudo e testing elettrico dei treni).