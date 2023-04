Alla Vallera il successo della serata con l'Associazione Astrofili Bisalta

Alla Vallera, venerdì 31 marzo, il Gelapajo in collaborazione con l'Associazione Astrofili Bisalta APS (A.A.B.) ed il Circolo Acli Vallera, ha organizzato una bellissima serata dedicata all'osservazione del cielo.

L’Associazione Astrofili Bisalta APS (A.A.B.) è un circolo A.C.L.I. senza fini di lucro, il cui obiettivo di incentivare la pratica e la divulgazione dell’astronomia amatoriale. Serate così proprio come quella di venerdì sera, sotto la guida di esperti Astrofili, ma anche conferenze in cui sono illustrati i principi dell’arte e le meraviglie del cielo.

Un attento lavoro vi è infatti da parte degli esperti Astrofili, che oltre alla formazione e divulgazione, organizzano le loro iniziative allo scopo di sensibilizzare le persone sull’importanza del rispetto per l’ambiente, in modo particolare sugli effetti nocivi che ha, non soltanto sull’atmosfera, l’inquinamento luminoso. Una passione incredibile quella traspare dai loro occhi, capaci di guardare al passato e davvero lontano.