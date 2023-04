Busca, il ricordo di Lorenzo Martini nelle parole dell'ex sindaco Luca Gosso

Riceviamo e pubblichiamo:

Ho appreso con dolore la prematura scomparsa, a 71 anni, di Lorenzo Martini. Lorenzo era uomo di montagna, dell’Occitania come lui amava dire, essendo nato a Prinardo una borgata di Argentera.

Descriverlo in poche righe non è facile. A Busca dove ha abitato per tanti anni, è stato impegnato in molte associazioni di volontariato e ha dedicato gran parte della sua vita agli altri. Ricordo il suo impegno per lo sport, dallo sci al volley, coinvolto dalle figlie Manuela, Mara e Nadia, ma anche il suo impegno per il sociale dalla Croce Rossa all’esperienza di Smile di cui era stato uno straordinario animatore per i bambini di Chernobyl. Sono state davvero innumerevoli le esperienze associative a cui si era dedicato tempo e passione.

In queste poche righe voglio però ricordarlo in particolare per il suo impegno civico e amministrativo per la Città di Busca. Eletto per tre mandati (dal 1995 al 2009) come consigliere comunale rappresentando la frazione di Castelletto. Dal 2004 al 2009 fu un mio validissimo collaboratore. Sempre pronto e disponibile a rappresentare il Comune anche con lunghe trasferte in giro per l’Italia. Persona capace, umile, sensibile, altruista e generosa. Di lui conservo il suo libro “il colore dei sogni”, edito da Primalpe, dove raccolse i pensieri, emozioni e poesie di uomo con grande gentilezza, onestà e bontà d’animo. Riposerà nel cimitero di Demonte della sua amata Valle Stura. Arveire Renzo!