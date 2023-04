Flash mob dei 5Stelle in Regione per l'ospedale di Cuneo: "I direttori generali non sono capi cantiere"

Flash mob del Movimento 5 Stelle sul nuovo ospedale di Cuneo dopo il fuggi fuggi dei manager all'AS “Santa Croce e Carle”. Attivisti ed eletti si sono dati appuntamento questa mattina in piazza Castello a Torino, davanti alla sede della Regione Piemonte .



“Un messaggio forte e chiaro alla Giunta Cirio – commenta Ivano Martinetti, Consigliere regionale M5S – i direttori generali non sono capi cantiere, dovrebbero occuparsi più di liste d'attesa, servizi e pazienti e meno di edilizia sanitaria. Altrimenti non si comprende che senso abbia la nuova, e dispendiosa, Azienda zero voluta da questa Giunta. Abbiamo sempre espresso molti dubbi sul Partenariato pubblico privato che potrebbe dissanguare le casse aziendali, le dimissioni di questi giorni sembrano darci ragione. Dopo il blitz di questa mattina continueremo a tenere alta l'attenzione su quanto sta accadendo a Cuneo, domani in Consiglio regionale presenteremo un'interrogazione rivolta alla Giunta”.