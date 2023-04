Inaugurati i lavori di riqualificazione del palazzo di corso Roma

Venerdì pomeriggio sono stati ufficialmente inaugurati, in casa Oasi Giovani, i lavori di riqualificazione energetica ed estetica del fabbricato di corso Roma 111, di proprietà dell'ente benefico e sede del Consorzio Monviso Solidale

Presenti al “taglio del nastro” – oltre ad alcune autorità e ad alcuni membri del Consiglio d'amministrazione di Oasi Giovani – l'architetto Davide Sasia, progettista e direttore dei lavori, e il geometra Andrea Paoli, titolare della ditta “Opera srl”, che ha eseguito l'intervento ed offerto il rinfresco di venerdì.

Con l'opportunità del Superbonus 110%, è stato realizzato il cappotto termico, sono stati sostituiti tutti i serramenti con materiali di ultima generazione ed è stata cambiata la caldaia. Inoltre il palazzo (di fine anni '50) è stato armonizzato esteticamente con il contesto, con lesene, cornici e bugne.

Nel corso della cerimonia, il presidente Gianfranco Saglione ha annunciato i prossimi lavori in cui sarà impegnata Oasi Giovani: l'ex pro-pueritia di via Allione e la palestra di via Malines. «Uno dei principali obiettivi del nostro Cda – ha affermato Saglione – è la tutela e la conservazione del patrimonio dell'ente. Il restyling del palazzo di corso Roma 111 è un punto di arrivo, ma anche un punto di partenza. Per quanto riguarda l'edificio di via Allione, sempre tramite il Superbonus, realizzeremo il cappotto termico, sostituiremo gli infissi e installeremo un impianto fotovoltaico. Verrà montato anche un ascensore, per il superamento delle barriere architettoniche».

Aggiunge: «Abbiamo poi all'orizzonte il recupero energetico ed estetico della palestra di via Malines, con l'inserimento di nuovi servizi. In questo caso utilizzeremo i proventi del lascito del professor Francesco Cravarezza».