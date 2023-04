L'impegno del Rotary Club Savigliano contro la violenza… "di mano e di mente"

Martedì scorso, a La Porta delle Langhe, serata importante per il Rotary Club Savigliano. L’occasione era l’opportunità di incontrare, per ringraziarli della generosa disponibilità, gli esperti di varie discipline relatori del progetto “Violenze di mano… violenza di mente” nei cinque importanti incontri dell’anno al Centro Culturale di piazza Nizza con adulti, genitori, docenti, e studenti dell’Istituto Arimondi Eula.

Numerosa la partecipazione di soci, consorti e ospiti alla conviviale, testimoniata sempre dalle immagini di Giovanni Monasterolo che, pochi giorni dopo l’equinozio di Primavera, chiude un mese denso di gratificazioni, anche distrettuali, per il Club.

Il presidente Sergio Buscatti ha ripercorso i pensieri che poco più di un anno fa avevano portato il Club a farsi carico, con supporto dell’I.I. Arimondi Eula, di un service sulla violenza.

Il progetto era inizialmente previsto “di genere” con l’apporto di Mai+Sole e la locandina di Marialuisa proponeva un volto femminile al di sotto di una lastra di cristallo fessurata da un grosso sasso. Quasi subito, con patrocinio del Comune di Savigliano e Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, il club lo aveva integrato con i possibili lati oscuri della rete – bullismo e cyberbullismo – e l’intervento di Carabinieri e Polizia Postale. Da quest’ultima poi il presidente Buscatti aveva saputo di una iniziativa Unieuro, da noi poco conosciuta.

Da quattro anni è impegnata con Polizia di Stato nella realizzazione di volumi “Cuori connessi” su cyberbullismo, bullismo e storie di vite online con l’obiettivo di promuovere un uso corretto della rete. Sono editi a febbraio in coincidenza della Giornata contro Cyberbullismo e il titolo di questo anno, parafrasando Oscar Wilde era “La realtà delle parole”.

In una delle introduzioni, “Il senso di indurre riflessioni sull’uso della tecnologia, l’utilizzo delle parole e l’importanza di costruire relazioni corrette destinate a migliorare la qualità delle nostre vite”.

Una coincidenza, ma un’opportunità straordinaria per il Club che, ritiratene copie proprio a febbraio le ha distribuite a soci e relatori, rotariani, rotaractiani e ryliani, giovani, adulti e amministratori comunali, ma soprattutto agli studenti Arimondi-Eula, insegnanti, genitori.

Salutando gli ospiti, Buscatti ha voluto evidenziare specifici apporti. Per l’Arimondi Eula, era presente il dirigente Luca Martini che, accompagnata dalla referente per il progetto, professoressa Cristina Audisio, ha ringraziato per l’iniziativa e la continuità come parte attiva nei confronti della scuola i cui docenti coinvolti hanno ricevuto attestati di partecipazione. Per Mai + Sole ha ringraziato la presidente Adonella Fiorito. Per il Comune, patrocinante e concessionario della sala grande per gli incontri, la vicesindaco Federica Brizio, che ha espresso il ringraziamento dell’Amministrazione per l’iniziativa. Plauso e anche importante sostegno dalla Banca C.R.S. il cui direttore Emanuele Regis si è complimentato con il club per il progetto e la strategia messa in atto da Unieuro ringraziandola tramite i direttori rispettivamente di Genola e Chianocco, Daniele Miraglia e Serena Sandra che, presenti, hanno ammirato il Club Saviglianese per il progetto e la divulgazione e risalto dato alla loro pubblicazione.

Hanno preso poi la parola i relatori: don Piero Gallo, giornalista ed ex missionario in Kenia, Valerio Ferrero, amministratore Etinet, Giorgio Nova, ex primario di Pronto Soccorso, Vladimiro Bertinetti, socio e avvocato penalista, già relatori in uno o due degli incontri per docenti, genitori e studenti, moderati nel 2022 da Attilio Gagliano e nel 2023 da Marco Aurelio Varetto. Hanno rammentato, sintetizzandoli, i loro interventi seguiti con dall’uditorio tutto con vivissima attenzione e grandi applausi.

A loro volta hanno ringraziato il club per l’opportunità di percorso comune dichiarando le loro disponibilità per prosegui o progetti ulteriori.