Vinitaly: presentati i grandi eventi del vino in Italia tra cui Vinum ad Alba

Nella seconda giornata del Vinitaly, al Padiglione 10, nello spazio istituzionale di Piemonte Land of wine e Regione Piemonte, è stato presentato il grande evento che avrà luogo a Torino dal 21 al 23 settembre: il Salone Mondiale del Turismo WTE – World Tourism Event 2023, a cura dell’Assessorato regionale al Turismo e Cultura, Visit Piemonte e Mc Marketing Consulting. L’evento itinerante nelle città italiane, nel 2023 approda nel capoluogo regionale.. https://www.wtevent.it/it/

Vittoria Poggio, l’assessore al Turismo, cultura e commercio della Regione Piemonte sottolinea l’importanza dei grandi eventi per rendere sempre più attrattiva la regione. Il Salone sarà a Torino, e si svolgerà in uno dei luoghi culturali e storici più prestigiosi, Palazzo Carignano, ma non solo, coinvolgerà tutte le province attraverso la rete delle Agenzie turistiche.

Il Piemonte è terra di siti Unesco, dalle Residenze Reali ai paesaggi vitivinicoli, alle Città creative (Torino, Alba, Biella) patrimonio mondiale che verrà valorizzato proprio in occasione del Salone mondiale. I beni culturali materiali e immateriali vengono proposti in abbinamento all’enogastronomia, con l’obiettivo di fare incontrare operatori nazionali e internazionali. Il programma prevede convegni e incontri B2B.

Altro grande evento di richiamo internazionale, presentato oggi dall’Ente Fiera internazionale Tartufo d’Alba, sarà Vinum 2023, la più grande enoteca a cielo aperto d’Italia, che si terrà ad Alba il 22-23-24-24-25 aprile; il 29-30 aprile, il 1° maggio. https://www.vinumalba.com/

E’ stata inoltre presentata la candidatura di Alto Piemonte Gran Monferrato a Territorio europeo del vino 2024, a cura del Coordinamento Regionale della Città del Vino. Per l’assessore all’Agricoltura e cibo della Regione Piemonte è da apprezzare la strategia di presentare un territorio con tutte le sue peculiarità, dal sud al nord del Piemonte, e non solo una città, come proposta unica promozionale.

Tra gli eventi enoturistici presento inoltre l’appuntamento con Acqui wine days IV edizione - Acqui Terme Capitale degli Aromatici, ad Acqui Terme (AL) il 22-23-24 settembre 2023, a cura del Comune di Acqui Terme, Consorzio Tutela Vini d’Acqui, Consorzio Tutela Asti, Enoteca Regionale di Acqui Terme e AIS Piemonte delegazione di Alessandria – Acqui. https://acquiwinedays.it/