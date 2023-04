Cuneo, auto contro un muretto sulla Bovesana: due feriti in ospedale

Incidente stradale ieri sera poco prima della mezzanotte sulla SP 21, Strada Bovesana.

Un’autovettura Fiat Punto con due persone a bordo è uscita di strada poco prima del semaforo che da Borgo San Giuseppe svolta verso la vecchia strada per Boves e si è schiantata contro un piccolo pilone in cemento.

È intervenuta un’ambulanza del 118 per il soccorso dei feriti, entrambi trasportati in ospedale per fortuna in codice verde (accertamenti), oltre ad una pattuglia dei carabinieri ed una squadra dei Vigili del Fuoco di Cuneo per la messa in sicurezza della strada.

Data l’ora tarda il traffico non ha subito particolari rallentamenti.