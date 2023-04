Intervento dei Vigili del Fuoco poco fa in via Bartolomeo Bruni, nel centro di Cuneo per l'apertura di una porta in un appartamento ai piani alti dello stabile.

Al lavoro una squadra di Vigili del Fuoco con autoscala. Sul posto anche un'ambulanza del 118 per il soccorso di eventuali persone coinvolte, anche se al momento non sono segnalati feriti.