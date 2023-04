Fossano, ruba una Playstation e aggredisce la titolare del negozio per assicurarsi la fuga

Massimo il riserbo dei Carabinieri in merito alla rapina avvenuta a Fossano quando erano circa le ore 13.30 di oggi, lunedì 3 aprile.



Il fatto in una cartoleria di viale Regina Elena. Dalle poche informazioni sinora trapelate un uomo avrebbe tentato di allontanarsi dal negozio portandosi via una consolle da gioco Playstation. Ne sarebbe nata una colluttazione con la titolare dell’esercizio, una donna di circa 50 anni, colpita dal rapinatore con il calcio di una pistola, non si sa se vera e o giocattolo. La donna ne avrebbe rimediato contusioni giudicate comunque non gravi.



Sulle tracce del presunto rapinatore si stanno muovendo i militari della locale Compagnia dell'Arma, ora guidata dal tenente Alessandro Cantarella, da pochi giorni giunto nella città degli Acaja (proviene dal Nucleo operativo ecologico di Palermo) in sostituzione del capitano Andrea Lisci.