A Savigliano appuntamento con la 2ª edizione di "Chitarre in città 2023"

Il Civico Istituto Musicale “G.B. Fergusio” di Savigliano organizza la seconda edizione di Chitarre in Città 2023 un evento dedicato a giovani chitarristi.

Si vuol creare l’opportunità per i giovani di suonare e stare insieme in orchestra di chitarre, vivendo l’esperienza musicale come un contesto favorevole alla crescita artistica e culturale e alla nascita di significativi legami di amicizia.

Chitarre in Città 2023 si terrà a Savigliano nei giorni 23- 24 aprile 2023 presso il Centro Culturale e il Teatro Milanollo.

La Direzione artistica dell'evento è a cura di Michelangelo Alocco (chitarrista, docente e direttore del Civico Istituto Musicale “G.B. Fergusio”), e Cristiano Alasia (chitarrista e docente del Civico Istituto Musicale “G.B. Fergusio”).

Chitarre in Città 2023 è aperta a chitarristi di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità di età pari o superiore a 9 anni previo accordo con la Direzione artistica purché in grado di eseguire il repertorio proposto.

Durante i due giorni gli iscritti saranno impegnati in laboratori di orchestra di chitarre – tenuti dal M° Cristiano Alasia – finalizzati alla preparazione del concerto che si terrà nella serata conclusiva Lunedì 24 aprile presso il Teatro Milanollo di Savigliano.

Gli orari e l’organizzazione dettagliata delle giornate saranno comunicati dopo l’iscrizione; l’attività musicale è prevista dalle 09.00 alle 12.30, a seguire pausa pranzo per riprendere dalle 14.45 alle 18.30.

Le domande di partecipazione a Chitarre in città 2023 dovranno essere redatte sulla scheda di iscrizione. I moduli compilati e accompagnati dalla copia del versamento della quota di partecipazione dovranno essere inviati via email entro il 2 aprile 2023 all’indirizzo mail: info@fergusio.it.

Info presso la Segreteria del Fergusio, dal lunedì al venerdì ore 15-19, tel. 0172-712269 e cell. 347- 5794078, info@fergusio.it, sul sito www.fergusio.it e sulla pagina fb.

Gli eventi e l'intero progetto si avvalgono anche della collaborazione di Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, Fondazione CRS, Fondazione CRT, Comune di Savigliano-Assessorato alla Cultura e Consulta Cultura, Comuni delle sedi decentrate del Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio Regione Piemonte