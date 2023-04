Chiusa di Pesio, apertura della stagione di pesca con sorpresa: introdotta la modalità ‘no kill’

Chiusa di Pesio apre alla pesca ‘no kill’: sabato 8 aprile inaugura la nuova stagione della Riserva Alta Valle Pesio, che porterà con sé la novità del prelievo nullo. Si abbraccia quindi – per i 5,5 chilometri d’estensione della Riserva, nel cuore del Parco Naturale del Marguareis - la filosofia praticata da un numero in continua crescita di pescatori sportivi che consiste nel rilasciare il pescato immediatamente dopo la cattura procurandogli meno danni possibile.



L’obiettivo è ovviamente quello di offrire un’esperienza immersiva a contatto con la natura, salvaguardando tutte le forme di biodiversità e creando un polmone di riqualificazione per il patrimonio ittico capace di andare dal villaggio Oliva al vallone del Saut.



“Abbiamo operato la scelta di cambiare la tipologia di pesca perché riteniamo sia lo sviluppo naturale di questo sport – ha detto il sindaco di Chiusa di Pesio Claudio Baudino - . Specie poi se consideriamo il fatto che il nostro torrente Pesio si inserisce nel territorio del Parco; una giusta e opportuna tutela che guarda allo sviluppo e alla promozione del turismo sostenibile”.



“Recuperiamo insomma una tradizione, quella della pesca, che in vallata prosegue da parecchio tempo ma portandola nel 2023” ha concluso Baudino.

Informazioni tecniche

Per partecipare alla stagione è obbligatorio utilizzare ami prive di ardiglione o con ardiglione schiacciato. Le esce consentite sono quelle vive, siliconiche con o senza zavorra, con mosche affondanti o emergenti, rotanti o ondulanti. È consentito l'uso del guadino. Per recare il minor danno possibile al pesce catturato è richiesto di bagnarsi le mani prima di toccarlo e liberarlo, maneggiarlo il meno possibile e, nel caso in cui l’amo non traspaia nell’apparato boccale, tagliare il filo a ridosso della bocca.



Fino a domenica 1° ottobre è consentito pescare nel torrente alpino con apposita licenza governativa dalle 8 alle 19, tranne il martedì e il venerdì (se non festivi). I buoni pesca giornalieri, a 15 euro, possono essere acquistati nei seguenti punti vendita:

