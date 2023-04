Cuneo, al Museo Diocesano il laboratorio per bambini "Canterò la gioia"

Un piccolo viaggio per una grande festa: la Pasqua. Un cammino tra opere d’arte e musica che parte nel buio della Passione di Gesù, ci accompagna verso la luce del giorno di Pasqua per esplodere in un canto di gioia.



Sabato 8 aprile 2023 dalle ore 16 alle 17:30 al Museo Diocesano San Sebastiano - Contrada Mondovì, Cuneo un Laboratorio per bambini 6-12 anni



Il laboratorio si svolge in un unico turno alle ore 16.00 presso il Museo Diocesano in Contrada Mondovì. Massimo 20 partecipanti., durata 1 ora e mezza circa.

Al termine dell'attività sarà offerta a tutti i bambini una piccola merenda. Il costo è di 7€ a bambino (attività, materiali, merenda) da corrispondere all'inizio del laboratorio (pagamento contanti o satispay).

Prenotazioni disponibili fino a esaurimento posti. Per informazioni: www.museodiocesanocuneo.it museo@operediocesicuneo.it | cell. 353 4261755.