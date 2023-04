Cuneo: 'La Cura nello Sguardo' porta la Filarmonica Bosconerese in concerto al Duomo

Per gli appassionati di musica, 15 aprile, 20,30 al Duomo di Cuneo andrà in scena “Note di Solidarietà”, un concerto tenuto dalla Filarmonica Bosconerese organizzato dall’associazione La Cura nello Sguardo.



La Filarmonica sarà diretta dal Maestro Pietro Marchetti accompagnato dalla solistaCecilia De Lazzaro e con la voce narrante di Annalisa Aragno. La proposta musicale eccellente si accompagna allo spirito solidale dell’associazione.



“Questo evento - spiegano gli organizzatori - rappresenta l’armonico accordo tra i musicisti, la nostra associazione, la città e il pubblico. Ringraziamo Don Mauro Biodo della Diocesi di Cuneo per l’ospitalità che ci ha permesso di organizzare questo evento e di rendere l’ingresso gratuito”.



All’esterno del Duomo saranno presenti i volontari con le orchidee per la raccolta fondi per l’acquisto dell’ecografo portatile e il corso di formazione per il suo utilizzo.



La Filarmonica Bosconerese, nata nel 1912 vanta oggi un organico di circa

sessanta elementi, negli anni ha preso parte a numerose manifestazioni e concerti sia a livello nazionale che internazionale. Il Direttore Pietro Marchetti è un musicista di lunga esperienza molto attivo nella scena musicale sia come didatta sia come artista compositore ed esecutore.