Il Terzo Polo? "Sono convinto che in provincia di Cuneo si fara"

Riceviamo e pubblichiamo su un articolo scritto dal nostro Gianpaolo Testa:

Contrariamente a quanto leggo nel suo pregevole pezzo, penso di poter affermare che il “Terzo Polo” si farà. In provincia di Cuneo, ad esempio, il “Partito Unico” è di fatto una realtà da tempo, le iniziative congiuntamente prese dai comitati di Alba e Saluzzo a cui seguiranno quelle di Fossano, e speriamo tanti altri comuni, ne sono testimonianza.

L’obiettivo temporale, mai nascosto, è di arrivare uniti alle europee con un partito strutturato, osmotico formato da due differenti realtà, che esalti le differenze valoriali dei due schieramenti. Tuttavia tutto questo non è uno scherzo, ci vuole tempo, tanto lavoro, e presto ne vedremo certamente la sua concretizzazione.

La risposta è perché la stagione politica che stiamo vivendo, è folle ! Assistiamo ad atteggiamenti di forte contrapposizione, dove le forze politiche si affrontano in un clima da stadio, con i leader politici che con dichiarazioni a dir poco bizzarre alimentano la faziosità ! Ebbene, proprio in questo clima, con i due schieramenti politici sempre più radicalizzati su posizioni sovraniste da un lato, e populiste dall’altro lato, nasce l’urgenza di offrire una casa al popolo dei moderati.

L’Italia e gl’italiani guardano con preoccupazione al domani, consapevoli delle grandi sfide che attendono il nostro paese; la guerra, la crisi energetica, crisi climatica e l’immigrazione, solo per citarne alcune. A queste persone noi sentiamo il dovere di offrire una casa ed un progetto riformatore, progressista ed europeista ed una realtà: la politica fatta con competenza. I problemi che dovremo affrontare sono enormi, per le grandi sfide ci vogliono grandi competenze ed una visione chiara dell’Italia e dell’Europea che è esattamente il contrario degli “slogan”, del “battere i pugni sul tavolo” e della contrapposizione a muso duro che ci isola in Europa. “Draghi docet”.