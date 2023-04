Caccia alla volpe (simulata) sulla pianura enviese nella proprietà della famiglia Roccavilla

I cavalieri della Società Torinese per la caccia a cavallo, con sede in Orbassano, con la supervisione e l’assistenza del Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell'Esercito, agli ordini del tenente colonnello D’Alò con sede in Torino, hanno organizzato nella mattinata di ieri, domenica 2 aprile, un “meet” (riunione di caccia simulata) sulla pianura enviese nei pressi della cascina Tetto Marrone di proprietà della gentile famiglia ospitante Roccavilla. Nelle attività equestri, tipo la simulata partita di caccia alla volpe, un cavaliere (paper-hunter) lascia sul terreno una serie di pezzi di carta (tipo coriandoli) che costituiscono la traccia da seguire.

“La nostra associazione si propone di mantenere viva e tramandare nel tempo questa tradizione equestre sempre nel rispetto di regole ben precise dettate da un consolidato protocollo” ha spiegato il “field master” Gian Luca Forestiero.



“E’ stato un evento originale ed interessante che ha dato visibilità alla nostra splendida pianura a due passi dalla storica abbazia di Staffarda" ha commentato il sindaco Roberto Mellano , presente al “meet” insieme con il luogotenente dott. Patrizio Sau, comandante della stazione dei carabinieri di Revello. Il sindaco ha anche ringraziato la famiglia Roccavilla per la splendida opportunità offerta al paese.



Dopo i saluti, le presentazioni e i ringraziamenti di rito la colonna a cavallo ha percorso un tratto della pianura enviese e revellese fino all'abbazia di Staffarda, per dare vita al ritorno, all’originale e intrigante caccia alla volpe simulata, che nella fattispecie è consistita nell'acciuffare una coda di volpe esibita e appuntata con maestria sulla spalla dell'ufficiale cavallerizza della Scuola di Applicazione dell'Esercito.