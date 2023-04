Savigliano: ogni lunedì lo Sportello di ascolto della Croce Rossa in Municipio

Uno spazio dove raccontare le proprie difficoltà – anche materiali – sapendo di essere ascoltati ed aiutati. Tutti i lunedì mattina è aperto presso il Comune di Savigliano lo sportello di ascolto della Croce Rossa Italiana.

Due volontari, dall'ormai lontano 2008, ascoltano le richieste di chiunque si presenti: famiglie in difficoltà, anziani soli, persone con problemi economici.

«Noi volontari della Croce Rossa – spiega Maria Teresa Sora, responsabile dell'area sociale del sodalizio – siamo chiamati dai nostri superiori ad essere presenti sul territorio, con costanza e discrezione. In questo sportello in Municipio, due di noi da anni ascoltano chi bussa alla porta. La maggior parte delle persone si presenta per piccoli problemi economici, dalla difficoltà a pagare la bolletta alle rette della mensa».

L'iter è abbastanza snello. «Ascoltato il problema – afferma Sora – prepariamo una scheda anagrafica, a cui viene allegato l'Isee. Poi il caso viene valutato dal Consiglio dell'area sociale e le esigenze vengono eventualmente soddisfatte. Se nel corso del dialogo emergono necessità di tipo alimentare, indirizziamo verso l'aiuto».

«Sportelli come quello della Croce Rossa sono una risorsa preziosa – commenta l'assessore alle politche sociali Anna Giordano –. Rappresentano, come tante altre realtà solidali presenti a Savigliano, una “prima linea” di ascolto delle difficoltà, nonché una valida fonte di aiuto materiale».

Ogni lunedì mattina, lo sportello è aperto dalle 9 alle 11, al piano terra del Comune (nell'area dell'Ufficio solidarietà). «Vi si può accedere liberamente, senza timori – esortano i volontari –. Anche solo per parlare».