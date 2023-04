Scambio internazionale per il Liceo Soleri Bertoni di Saluzzo

Dal ventisei marzo al primo aprile, cinque studentesse dell’indirizzo delle scienze umane Soleri Bertoni di Saluzzo hanno avuto l’opportunità di prendere parte ad uno scambio internazionale-dialogo transfrontaliero a Theix, nel nord Francia, grazie ad un’iniziativa dell'insegnante di Scienze Umane Nadia Miretto. Le alunne in questione sono: Giorgia Barra, Carola Perotti e Giulia Vargendo della classe quinta, insieme a Marianna Pelosi e Giada Viscardi della quarta, accompagnate da Francesca Cavallera ed Enrica Daniele dell’Europe Direct di Cuneo.

In questi giorni hanno avuto l’opportunità di approfondire le loro conoscenze in merito alle politiche dell’Unione Europea insieme a cinque giovani della provincia di Cuneo, dieci ragazzi tedeschi e dieci francesi. Accolti dall’Europe Direct di Clermont-Ferrand durante la settimana, attraverso attività e lavori di gruppo, hanno appreso il funzionamento delle istituzioni europee, delle politiche ambientali, della mobilità internazionale e delle prossime elezioni.

Tra le tante attività proposte quella della simulazione del parlamento europeo è stata una delle più rilevati. Preso posto nella sala del consiglio comunale di Clermont, sono stati divisi in gruppi e hanno rappresentato i principali partiti presenti nell’arco parlamentare europeo.



Data loro un’ipotetica proposta di legge riguardante la riduzione dell’impatto che ha il consumo della plastica sull’ambiente, hanno dovuto analizzare e proporre la modifica di un articolo a loro scelta in base alla prospettiva del partito a cui erano stati assegnati. È stato un momento particolarmente formativo perché, durante la discussione, hanno avuto modo di rendersi conto del funzionamento delle dinamiche in parlamento e di come si arrivi all’approvazione di una legge.

In seguito alla simulazione, hanno avuto l’occasione di incontrare tre membri del vero parlamento europeo presso il Salons de l’Hotel de ville: Sylvie Guillaume (Socialisti), Niklas NIENAß (Verdi) e Lara Comi (Ppe). Dopo aver ascoltato i loro discorsi, hanno posto loro alcuni quesiti e imparato a riconoscere le diverse prospettive di queste figure.

In conclusione, possono tranquillamente affermare di aver sperimentato il sentimento che sta alla base del motto dell’Unione Europea: “united in diversity”.