Atletica: en plein della Podistica Valle Varaita al Trofeo A.N.A di Busca

Si è disputata ieri a Busca la 44° edizione del Trofeo A.N.A. classica del podismo cuneese, valida per il campionato provinciale di società di corsa su strada adulti e organizzata dalla Podistica Buschese.

Sul percorso di 10,6 km, con salita alla colletta di Rossana, l’ha spuntata il portacolori della Podistica Valle Varaita Elia Mattio che ha preceduto i suoi compagni Simone Giolitti e Luca Paul Beitone.

Anche la classifica assoluta femminile ha visto primeggiare un’atleta della Podistica Valle Varaita, Francesca Ghelfi, davanti alla compagna di squadra Matilde Bagnus e ad Eufemia Magro della A.s.d Dragonero.

Protagonisti anche i giovani e i più piccoli con ben 160 iscritti alle categorie junior, esordienti, cadetti, ragazzi e allievi, che hanno gareggiato con entusiasmo sulle rispettive distanze.

Grazie al prezioso lavoro di tutte le società podistiche provinciali e dei loro tecnici-allenatori, si sono viste gare molto equilibrate, con ragazzi davvero promettenti: va fatto un doveroso plauso per chi si impegna in questo settore dell’atletica e ai genitori che credono in questo sport, che porta i giovani a divertirsi e a mettere alla prova le proprie capacità e il proprio allenamento.

Molta soddisfazione per la grande partecipazione giovanile è stata infatti espressa da Davide Galliano, presidente della Podistica Buschese, società che ha da sempre particolare attenzione per l’avviamento alle attività sportive dei ragazzi.