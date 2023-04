Nuoto, show di Sara Curtis ai Criteria di Riccione: "Una manifestazione che mi trasmette grande carica"

Non delude le aspettative e mette subito il turbo, confermandosi nuovo talento del nuoto italiano. Sara Curtis rompe gli indugi e da padrona si prende il palcoscenico dei Criteria 2023.

Il primo titolo arriva nei 50 farfalla cadette: Sara griffa il primato personale in 26''65, cancellando il 26''98 siglato poco più di venti giorni fa a Torino.

Poi nei 100 dorso bissa l’oro chiudendo la gara in 58''66.

Ed è la volta vola dei suoi 50 stile libero oro con un favoloso 24''50 che depenna il precedente Record della manifestazione: 24''93 siglato da Matilde Biagiotti lo scorso anno.

Nei 50 dorso cadette è clamoroso il 26''77 che le regala oro e record cancellando il 27''14 di Elena Di Liddo del 2011.

La 16enne saviglianese del CSR - tesserata per Team Dimensione Nuoto e allenata da Thomas Maggiora, abbassa di oltre un secondo il primato personale (prec. 27''88) e sale dal trentacinquesimo al terzo posto tra le performer italiane ad appena cinquantanove centesimi dal record di Silvia Scalia di 26''18. Poi, dopo un po' di scioglimento, si ripresenta sui blocchi per i 100 stile libero verso le 11.30 e li vince con un superbo 53''70 che depenna il 54''58 di Matilde Biagiotti del 2022 e il primato personale di 54''92 registrato lo scorso novembre proprio a Riccione. Curtis sale al settimo posto tra le perfomer italiane e chiude i suoi Criteria con un poker da urlo.

"Sono contenta di come ho nuotato e delle sensazioni avute in acqua - spiega la polivalente piemontese, bronzo agli Eurojunior a Otopeni 2022 e iscritta al terzo anno del liceo del turismo di Savigliano - Ho cercato di onorare al massimo i Criteria che mi piacciono sempre: è una manifestazione che trasmette grande carica. Queste gare sono perfette per preparare gli Assoluti e quindi per vedere a che punto mi trovo.”

Molto bene la giovane Matilde Varengo, cuneese allenata da Marco Briatore bronzo con la 4x100 stile libero CAD (Curtis, Tassinario, Varengo e Regazzo) 3’47’’06 e due "medaglie di legno": quarta posizione negli 800 s.l. 8’55’’24 e nei 400 s.l. 4’20’’24. Bene Giulia Boggione, albese allenata da Sara Ballocco ottava nei 50 rana. Completano il team CSR Beltrando (4x100 sl JUN) , Giordano (50 sl, 100 sl, 100 ra e 4x100 sl JUN) , Marcon (4x100 sl JUN).