Sci di fondo: Coppa Italia Rode, Davide Ghio e Martino Carollo vincono la team sprint di Dobbiaco

Niente gare sulla lunga distanza, ma è stata la team sprint in tecnica libera a far calare il sipario sul lungo fine settimana di Dobbiaco (Bolzano), che ha ospitato i campionati italiani assoluti e le ultime prove valide per la classifica di Coppa Italia Rode.

Le condizioni della pista alla Nordic Arena Dobbiaco e le previsioni meteo hanno obbligato gli organizzatori a modificare il programma iniziale e poi a ripiegare sulla prova di velocità a squadre.

È stata una lotta a due per il primo posto nei Giovani, tra il Comitato Alpi Occidentali e il Comitato Alpi Centrali. Dopo aver dato il cambio quasi alla pari al termine della penultima frazione, Aksel Artusi e Martino Carollo si sono dati battaglia fino all’ultimo metro per conquistare la vittoria. Alla fine, è stato il fondista piemontese a regalare il successo al Comitato Alpi Occidentali A e al compagno di squadra Davide Ghio. Seconda posizione, quindi, per Teo Galli e Aksel Artusi del Comitato Alpi Centrali A, mentre le Alpi Centrali C di Federico Pozzi e Gabriele Matli che sono andate a completare il podio. Al 5° posto il team di AOC composto da Gabriele Rigaudo ed Edoardo Forneris.

Gara ricca di emozioni al femminile, dove si è imposta la squadra del Comitato Alpi Centrali A formata da Manuela Salvadori e Lucia Isonni, che ha tagliato il traguardo per prima dopo un’ottima azione nell’ultima salita. Medaglia d’argento per Marie Schwitzer e Ylvie Folie Comitato Alto Adige A, che hanno preceduto la formazione della Valle d’Aosta, terza al termine di una gara sfortunata e complicata prima dalla caduta di Nadine Laurent durante la prima frazione e dal mancato cambio con Virginia Cena nell’ultima frazione. Ai piedi del podio la coppia AOC A formata da Irene Negrin ed Elisa Gallo che hanno combattuto fino alla fine per cercare di accaparrarsi il posto sul podio. Al 13° posto AOC B con Beatrice Laurent e Aurora Giraudo.

Gara combattuta tra i Senior, dove gli atleti hanno dato fondo a tutte le loro energie per conquistare un posto tra i primi tre. Ottima prova di Francesco De Fabiani e Giacomo Gabrielli dell’Esercito A, che sono saliti sul gradino alto del podio, conquistando la medaglia d’oro, grazie anche a una buona azione di forza di Gabrielli nell’ultima frazione. Dopo una qualificazione difficile, in cui avevano chiuso al 15° posto, Mauro Balmetti e Simone Daprà delle Fiamme Oro C hanno raccolto la piazza d’onore, grazie a un gran recupero di Daprà, precedendo la coppia dei Carabinieri A formata da Michael Hellweger e Riccardo Bernardi. Al 5° posto il team dell'Esercito formato dal piemontese Daniele Serra e Francesco Manzoni mentre al 13° posto di è classificata la squadra dei Carabinieri B con il cuneese Lorenzo Romano e Benjamin Schwingshackl.