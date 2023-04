'Premio Lia Trucco - stare insieme con la musica': via giovedì all'edizione 2023

Prenderà il via giovedì 6 aprile il Premio Lia Trucco – stare insieme con la musica 2023. L’appuntamento per i partecipanti, è al mattino per iniziare con i laboratori di orchestra di chitarre, sotto la direzione del maestro Roberto Galimberti, finalizzati all’esecuzione del Concerto finale di sabato sera, che concluderà la manifestazione.



Nelle tre serate alle ore 21 presso il Monastero della Stella, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, ci saranno tre appuntamenti per il pubblico ad ingresso libero.



“Siamo molto contenti ed emozionati per questa decima edizione del Premio Lia Trucco che è alle porte. Crediamo fermamente nel valore dello stare insieme, del condividere risate e fatica, impegno e leggerezza, buon cibo e convivialità. E crediamo ancora di più nella Musica come valore universale, che non ha confini né muri e insegna ai giovani a mettere insieme le loro singole voci per creare suoni meravigliosamente unici e armoniosi! E siamo felici di fare tutto questo in ricordo di nostra figlia Lia! Accogliamo con gioia i ragazzi che ritornano e i nuovi che arrivano per la prima volta” dicono Cilla ed Enzo Paolo, genitori di Lia.



Con il patrocinio della Città di Saluzzo.



Un grazie speciale a:

Fondazione Casa di Risparmio di Saluzzo

Terres Monviso

Monastero della Stella

Achillea - Azienda Montana

Cradel