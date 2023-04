"Storie del Viso" a Costigliole Saluzzo: al centro della nuova edizione il tema dell'acqua

Dopo la grande affluenza della Giornata Fai di domenica (con quasi 300 partecipanti) a Costigliole Saluzzo, continuano gli appuntamenti culturali all'ombra dei tre castelli. La rassegna “Storie del Viso”, organizzata dal Comune e dall’associazione Portofranco all’interno delle iniziative di Terres Monviso, viene riproposta per il secondo anno, dopo il successo riscosso nel 2022. In questa nuova edizione collaborerà attivamente anche la Pro loco di Costigliole.



Il filo conduttore di quest'anno è il tema dell’acqua, che è stata una risorsa fondamentale per lo sviluppo del territorio e che, fino alla siccità degli ultimi anni, è sempre stata data per scontata. Pochi sanno che, in realtà, la disponibilità di acqua in paese si deve alla visione e alle opere realizzate dai monaci e dai marchesi, personalità che hanno segnato profondamente la storia delle terre costigliolesi.



"Storie del Viso" 2023 si apre mercoledì 5 aprile proprio con il racconto del lavoro svolto nei secoli scorsi su dagli uomini di fede e dalle famiglie nobiliari. L'intervento, a partecipazione gratuita, sarà a cura di Sergio Brocchiero, appassionato di storia locale. Appuntamento alle 17,30 a Palazzo La Tour. Altri incontri sono previsti nei prossimi due mesi.