Asti-Cuneo: «Dopo più di 30 anni ci avviciniamo al termine lavori entro la fine del 2024»

"E’ bello vedere presenti - ha detto nel suo intervento Carlo Bo, il sindaco di Alba - tanti sindaci a testimonianza di come si sia sempre saputo lavorare in sinergia al di là delle appartenenze politiche e partitiche con un unico grande obiettivo: l’interesse del territorio. Un territorio che è riuscito a passare dalla malora fenogliana ai riconoscimenti Unesco, proprio grazie al lavoro di tante persone straordinarie che parlano poco, lavorano tanto e, forse, si lamentano troppo poco. Un territorio produttivo che ha dato tanto allo Stato e ricevuto poco. L’autorizzazione per il progetto dell’autostrada è datata 27 settembre 1990, il primo tratto è stato ultimato nel 2005. L’Asti-Cuneo è un’opera attesa da oltre 30 anni e ora, come ha annunciato il Ministro, l’auspicio è di vederla terminata entro la fine del 2024".

Questo è stato l'intervento del primo cittadino di Alba alla presenza di Matteo Salvini,il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e trasporti che oggi, lunedì 3 aprile, ha presenziato all’apertura del tratto b del lotto 2.6 dell’autostrada Asti-Cuneo che dalla tangenziale albese porta allo svincolo Alba-Ovest in prossimità dell’ospedale di Verduno.