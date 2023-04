Volley: Lpm Bam Mondovì-Roma 1-3, Alessia Populini: "Abbiamo lottato contro una grande squadra" (VIDEO)

La Lpm Bam Mondovì ieri pomeriggio è stata superata in casa dalla Roma Volley per 1-3. Grazie ai tre punti conquistati al PalaManera, le laziali hanno conquistato la promozione in A1 con due giornate d'anticipo. Le Pumine, invece, restano ancora in corsa per un piazzamento play-off, ma Decortes e compagne dovranno ottenere il massimo risultato nelle ultime due gare della Pool Promozione, con il Puma impegnato in casa di Montecchio e Martignacco.

Al termine del match di ieri contro la Roma, abbiamo raccolto le impressioni della schiacciatrice Alessia Populini: