Confartigianato Cuneo, Area Benessere: “È importante consolidare la sinergia tra scuola e lavoro"

Conoscere le diverse realtà formative del territorio cuneese per avviare nuove forme di collaborazione tra scuola e mondo del lavoro orientate ad un miglioramento costante della formazione in risposta alle necessità professionali delle imprese.

Questo l’obiettivo della progettualità condivisa da tutti dirigenti delle Categorie degli Acconciatori ed Estetiste di Confartigianato Cuneo, che hanno intrapreso un programma di conoscenza delle varie agenzie formative e scuole del settore operanti su tutto il territorio provinciale.

Molti i presenti anche alla seconda giornata in programma, tenutasi lo scorso 27 marzo presso la sede dell’Agenzia Formativa APRO Formazione ad Alba.

Nel corso della mattinata si è svolta una visita del plesso scolastico di Alba dove i rappresentanti artigiani, accompagnati dalla referente dell’Area Benessere, hanno avuto modo di conoscere e confrontarsi con la Responsabile della Sede Operativa Maura Reolfi.

A seguire, hanno assistito ad alcune attività di laboratorio delle classi III Estetica e con gli allievi di una classe di Acconciatura, con il gradito intervento del direttore generale Antonio Bosio il quale ha sottolineato l’importanza delle attività pratiche svolte nella scuola, finalizzate alla vera e propria simulazione d’impresa.

A conclusione della mattinata, le classi si sono riunite per un incontro di conoscenza e di confronto con i rappresentanti di categoria; tale momento è stato propizio per far emergere le opportunità che il mondo del lavoro potrà loro offrire al termine del ciclo di studi e quale supporto potranno trovare presso gli uffici di Confartigianato dislocati in tutto il territorio provinciale.

Molto apprezzata la partecipazione ed attenzione che gli allievi hanno riservato agli interventi di Enrico Frea, rappresentante acconciatori zona Alba ed il suo vice Luca La Porta, Maria Teresa Rosso, rappresentante territoriale Estetica e Serena Giordano, rappresentante estetiste zona di Cuneo.

In conclusione del proficuo incontro, il vice rappresentante territoriale Acconciatori, Ivo Sartori, ha ringraziato per l’ospitalità, sottolineando di aver avuto modo di osservare direttamente il grande lavoro svolto dai docenti e l’impegno dei molti allievi interessati a questo percorso professionale.

La Sig.ra Rosso, infine, in qualità di rappresentante territoriale Estetiste ha infine rimarcato che proseguendo nell’iniziativa, si cercherà di sviluppare ulteriormente la sinergia già esistente tra il mondo dell’istruzione e quello del lavoro per creare le basi di future collaborazioni mirate al miglioramento continuo dell’offerta formativa e al conseguente avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro al termine del ciclo di studi.