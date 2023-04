A Casteldelfino apre lo sportello linguistico di occitano

Dopo il contributo ricevuto a fine dicembre scorso dal Comune di Casteldelfino in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, il progetto esecutivo “Sopravvivenza culturale di una comunità in via di estinzione" prende vita partendo dal 15 aprile.

Il finanziamento specifico dedicato allo “Sportello linguistico” è di euro 11.520 e comprenderà 48 ore mensili di apertura per la durata di 12 mesi. Lo sportello verrà collocato presso gli Uffici del Municipio di Casteldelfino in Piazza Dao Bernardo n.2.

L’obiettivo di questo sportello linguistico sarà quello di divulgare la lingua occitana mediante colloqui e richieste di gente anziana che parla ancora in occitano e di insegnare il parlare in occitano alle nuove generazioni che hanno ereditato dagli avi solo alcune espressioni.

Allo Sportello linguistico possono accedere tutti i residenti non solo del Comune di Casteldelfino, ma anche gli abitanti degli altri Comuni dell’intera Valle Varaita che hanno a cuore la lingua occitana.

Il Comune ha affidato l’incarico agli operatori, esperti della lingua occitana Gianpiero Boschero e Alfredo Philip che si divideranno le ore di apertura e gestione. Il martedì e il venerdì dalle ore 9 alle ore 12 sarà presente allo Sportello degli Uffici comunali Alfredo Philip, mentre il giovedì e il sabato dalle 9 alle 12 sarà presente allo Sportello degli Uffici comunali Gianpiero Boschero.

Il sindaco Domenico Amorisco: “Una grande soddisfazione essere riuscito a far partire questo progetto a tutela delle minoranze linguistiche grazie al contributo della Regione Piemonte. Ma non è tutto perché per i prossimi mesi di luglio e agosto, sempre nell’ambito del finanziamento assegnato, è in corso l’organizzazione di incontri culturali occitani e appuntamenti di musica e danze occitane. Casteldelfino ancora una volta si mette in prima linea e promuove la cultura occitana non soltanto nella capitale della Chastelado ma anche nell’intera Valle Varaita.”