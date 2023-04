A Castiglione Tinella installati cinque idranti per il soccorso

Sono cinque le colonnine-idranti che il Comune di Castiglione Tinella, in collaborazione con la Tecnoedil, sta posizionando nei due maggiori centri abitati del territorio: il concentrico e la frazione Balbi che accoglie il santuario della Madonna del Buon Consiglio.

Un piano ben definito voluto dall’Amministrazione comunale per offrire un importante servizio alla comunità nel caso di incendi, o anche soltanto per il rifornimento delle cisterne mobili dei mezzi dei vigili del fuoco. Due idranti a colonnina sono stati posizionati presso i garage del palazzo comunale e dietro l’edificio scolastico di piazza XX Settembre; altri due sono stati allestiti in pieno centro storico, in aree con accessibilità ridotta, e infine il quinto è previsto sulla piazza don Fortunato Mignone in frazione Balbi. I punti sono stati scelti seguendo il corso delle tubazioni della rete idrica con la portata principale, considerando poi spazi che permettano una comoda sosta ai mezzi dei pompieri; gli idranti presenti nel cuore del centro storico invece potranno servire sia per l’aggancio ai mezzi mobili di soccorso sia per l’utilizzo diretto verso l’edificio eventualmente colpito. Il Comune sta ora preparando un estratto di mappa dei nuclei abitati con l’esatta posizione degli idranti: documento che sarà inviato al comando provinciale dei Vigili del fuoco e distribuito anche alle locali strutture di soccorso.