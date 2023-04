A Cuneo riapre la torre civica

Con il mese di aprile è nuovamente possibile visitare la Torre Civica, il monumento simbolo di Cuneo che, dall’alto dei suoi 52 metri di altezza, permette di godere di un meraviglioso panorama.

Accompagnati da una guida turistica, si può raggiungere il magnifico balcone circondato dalle colonne bianche dal quale si può godere di un panorama mozzafiato che dai tetti e dalle piazze della città si apre sui dolci rilievi delle Langhe per rincorrere le montagne fino alla vetta del Monte Rosa.

Oltre alla salita e alla visita guidata, sarà possibile partecipare ad eventi speciali, come l'esclusivo aperitivo in cima alla Torre o La Torre per te, aperture esclusive per le dichiarazioni d'amore più romantiche.

In occasione della Pasqua aperture nei seguenti giorni e orari (con un “dolce” omaggio offerto a tutti i partecipanti):

Sabato 8 aprile 16-19

Domenica 9 aprile 10-13

Lunedi Pasquetta 10 aprile 10 -13

E poi tutti i week end con i seguenti orari:

Venerdì e sabato 16-19

Domenica 10-13

Salita ogni mezz'ora. Ultima salita: mezz'ora prima dell'orario indicato di chiusura

massimo 6 persone

biglietto intero € 3.

Prenotazione visite e informazioni:

Insite Tours

Tel. +39 339 4971686 (anche tramite WhatsApp)

Email: info@insitetours.eu

È consigliata la prenotazione della visita sul sito www.insitetours.eu