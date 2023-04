A Roddino tutto pronto per l'apertura de "La bottega Incontro" nei locali comunali

Il Comune di Roddino si appresta a vivere un mese di aprile importante sotto l’aspetto letterario e quello sociale.

“Mussolini il capobanda”. Perché dovremmo vergognarci del Fascismo. Questo è il titolo dell’ultimo libro di Aldo Cazzullo, roddinese come la nonna, che, dopo quattro anni, torna in paese per presentare la sua ultima fatica di penna. Nel 2019 il libro si intitolava “Giuro che non ho più fame”, mentre ora la tematica storica è già esplicita in copertina. Se ne parlerà sabato 8 aprile alle ore 17.15 presso il palazzo comunale in via Monforte 9.



«Aldo è un compaesano ed un amico - dichiara il sindaco Marco Andriano - e accoglierlo nuovamente dopo quattro anni è per noi motivo di orgoglio. Siamo contenti che voglia presentare il suo libro a Roddino, in un evento pubblico, in cui si discuterà di un tema attuale, che anticipa il 25 aprile, la Festa della Liberazione. Aspettiamo un pubblico numeroso».



E nel mese in cui esplode la primavera, a Roddino aumenta anche la voglia di ritrovarsi in paese, ed ora sarà possibile farlo presso “La bottega Incontro” che verrà inaugurata nell’edificio dove sono già presenti la biblioteca e l’ambulatorio medico, evento in programma il 22 aprile, inserito in Prospettive, tra arte e sociale.



«Il locale verrà inaugurato il 22 aprile - prosegue il primo cittadino - ed è stato assegnato a Isabela Ifrin, 24 anni, monfortese che abita da due anni a Roddino, e che ha ottenuto la gestione grazie al suo progetto, dopo il bando. Affidiamo questo importante luogo ad una ragazza attiva, sveglia, che sta cercando di preparare tutto al meglio, per farsi trovare pronta il giorno dell’inaugurazione.



Questo locale di prossimità, che doveva avere per regolamento una bottega, sarà anche bar, per permettere a giovani e anziani di ritrovarsi in paese, e di avere finalmente a disposizione un posto dall’alto tasso di socialità. Come amministrazione comunale siamo molto soddisfatti di aver raggiunto questo traguardo, e per questo ringrazio tutti gli attori che lo hanno permesso.



Il 22 aprile sicuramente verrà confermata la voglia dei roddinesi di ritrovarsi, come hanno già dimostrato il 21 marzo scorso durante il partecipato incontro in cui abbiamo presentato Isabela ed il suo progetto. Non resta che attendere per il taglio del nastro e l’apertura di questa bottega in cui incontrarsi sarà d’obbligo!».