Al via i lavori per il salone polivalente della scuola intercomunale Polonghera - Faule

“A Faule abbiamo posato la prima pietra per costruire il futuro dei nostri bambini, all’insegna dell’integrazione degli adulti di domani e della collaborazione tra Comuni. Una giornata davvero importante per il nostro territorio, vissuta con i cittadini, gli amministratori locali ed il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio”.

Con queste parole il vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte, Franco Graglia, ha commentato la cerimonia che si è svolta a Faule, per l’inizio dei lavori - con la simbolica posa della prima pietra -, del salone polivalente della scuola intercomunale Polonghera/Faule.

Ospiti d’onore i tanti bambini e ragazzi che presto potranno usufruire di questo nuovo servizio per la comunità. Soddisfatti i sindaci di Polonghera Gianmaria Bosco e di Faule, Giuseppe Scarafia, con le rispettive amministrazioni comunali, gli alunni con le insegnanti e le associazioni di volontariato.

“Per me non c’è niente di più bello che inaugurare una scuola - ha detto Alberto Cirio - o, come in questo caso, dare il via alla posa della prima pietra di una nuova palestra con salone polivalente, come quello che sarà realizzato per la scuola intercomunale Polonghera-Faule, anche grazie ai fondi della Regione Piemonte. Risorse per i nostri bambini, risorse per il nostro futuro”.

Prima della cerimonia a Faule, si è svolto un incontro in Comune a Polonghera, per fare il punto sui progetti.

“Un grazie particolare alla Regione Piemonte che ha sostenuto in maniera decisiva questo progetto, che vede uniti due Comuni e due realtà scolastiche - hanno detto i sindaci Bosco e Scarafia -. Una vicinanza tangibile, quella della Regione, che si evidenzia anche con la presenza del governatore Alberto Cirio ed il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia, sempre molto attenti alle realtà comunali e ai suoi cittadini. Puntiamo ad inaugurare la struttura entro la fine di quest’anno”.

“Il presidio del territorio è fondamentale - conclude Franco Graglia -, soprattutto quando si lavora e si creano progetti per le nuove generazioni. La prima pietra del salone polivalente della scuola intercomunale Polonghera/Faule, diventa così una pietra sulla quale costruire il domani”.