Arriva da Amos il commissario dell’Azienda ospedaliera Santa Croce-Carle di Cuneo

Arriva da Amos, la società a capitale pubblico che eroga servizi nel comparto sanitario, il commissario chiamato a sostituire Elide Azzan alla guida dell’Azienda ospedaliera Santa Croce-Carle di Cuneo.



Si tratta di Livio Tranchida, 46 anni, che di Amos è direttore generale da oltre sei anni.



La nomina dovrebbe essere formalizzata – salvo sorprese dell’ultima ora – nella tarda mattina di oggi, martedì 4 aprile, dalla giunta regionale.



Tranchida, di formazione bocconiana con laurea in economia aziendale, dall’ottobre 2016 dirige Amos; in precedenza è stato city manager per un paio di anni (dal 2014 al 2016) al Comune di Sesto San Giovanni.



In passato aveva ricoperto vari ruoli in ambito dirigenziale amministrativo e nei comparti sanitario e socio-assistenziale.